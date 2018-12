Reyes pipirmi sa Petron; Realtors aasa kay Lastimosa

Mga laro ngayon:

(Batangas City Sports Coliseum)

4:15 pm – Generika-Ayala vs Smart

7:00 pm – Petron vs Sta. Lucia

PAKAY ng Sta. Lucia na bumingwit ng malaking isda upang makausad sa semifinals ng Philippine Superliga All-Filipino Conference.

Pero paniguradong dadaan sa butas ng karayom ang Lady Realtors dahil makakaharap nila ang defending champion at wala pang talong Petron sa knockout quarterfinals.

Magsisimula ang banatan sa alas-siyete ng gabi sa Batangas City Sports Coliseum.

Inaasahang ibabangga ng Sta. Lucia si Pamela Lastimosa na maganda ang ipinakita sa kanyang huling laro.

Napilayan ang Lady Realtors sa preliminary round nang magkaroon ng injuries ang pambato nilang sina Filipino-American spiker MJ Philips at Chin Basas.

Dahil sa nalasap na pagkatalo, lumanding sa ilalim ng team standings ang Sta. Lucia sa event na suportado ng Isuzu, Mikasa, Senoh, Asics, Mueller, UCPB Gen at Bizooku kasama ang Genius Sports bilang technical partner.

Para kay Sta. Lucia head coach George Pascua, itotodo nila ang kanilang lakas upang makuha ang panalo sa tigasing Blaze Spikers.

“We don’t want to end up winless,” saad ni Pascua. “I told the players to give their all. We don’t want this to be our last game. We will play our hearts out no matter who’s on the other end of the court.”

Nalugmok ang Lady Realtors sa Petron sa huli nilang pagkikita.

Sina Mika Reyes at Remy Joy Palma ang ipantatapat ng Petron.

Samantala, magkakaldagan sa isang pares ng quarters ang Generika-Ayala at Smart sa alas-4:15 ng hapon.