Reyes, Hitters dinagit 1st win

DINOMINA nina Mika Reyes at ng PLDT High Speed Hitters ang BaliPure Purest Water Defenders 25-20, 26-24, 25-22 upang masungkit ang unang panalo sa 2022 Premier Volleyball League Open Conference, Miyerkoles, sa Paco Arena.

Sampa sa win-column ang High Speed Hitters tangan ang 1-2 win-loss card, swak sa pangatlong puwesto sa Pool B.

Bumida para sa PLDT si Reyes na pumoste ng 11 puntos, pito mula atake, tatlong kill blocks at isang service ace.

Nag-ambag rin sa panalo sina Chin Basas at Dell Palomata na kumana ng tig-pitong puntos.

“Sa totoo lang medyo hassle siyempre parang two consecutive (loss) games and then coming to this game. At some point, personally, parang siyempre nagdo-doubt na parang hindi pa rin kami nakakapanalo pero I think it’s a good thing din na nangyari ‘yun kasi mga adjustments namin, ang dami pa rin namin kailangan baguhin, i-adjust lalo na chemistry ng team namin,” litanya ni Reyes matapos ang laban.

Samantala, kapos ang 13 puntos ni Janine Marciano at 10 markers ni Jho Maraguinot para sa Water Defenders na lubog sa 0-3 slate, kulelat sa Pool B.

Malalaman ngayon, Huwebes, kung sino ang makakatapat ng PLDT at BaliPure sa quarterfinals kontra sa top two teams ng Pool A sa torneo. (Janiel Abby Toralba)