Reyes hanep bumutata

ISA si Mika Aereen Reyes na sinasandigan ng PLDT na lumilitaw na best blocker sa kasagsagan ng 5th Premier Volleyball League (PVL) 2022 Invitational Conference elimination round.

Namamayagpag and 28-anyos, 6-foot-0 Batangueña middle blocker at produkto ng La Salle Lady Spikers sa maagang player ranking na may kabuuang 16 kills, 40 rebounds, 61 total attempts at 5 faults para makakuha ng 1.07 blangka na average per set.

Ang astig niyang pagsupalpal ang nagtulak din sa High Speed Hitters sa 3-1 win-loss record sa pagbuhol sa ang powerhouse Creamline sa second sport sa likod ng league leader Cignal (3-0).

Ungos si Reyes kina High Definition Spikers Frances Xinia Molina, Ria Meneses at Rachel Anne Daquis na pare-parehong may 0.63 block, Maika Ortiz ng Chery Tiggo (0.58), Mar Jan Philips ng Petro Gazz (0.56), Gel Cayuna ng Cignal (50), teammate Dell Palomata (0.47), Roselyn Doria ng Cignal (0.44) at Aduke Ogunsanya ng Choco Mucho (0.40).

“Hindi ako makaka-block, hindi ko mababasa ‘yung plays ng ganoon without the help of my teammates “Kunwari, magse-serve ng maganda si Fio [Fiola Ceballos]. So makatatapat na agad ako sa spiker,” pahayag ng tubong Pulilan, Bulacan na balibolista. “Mas napapadali niya ang trabaho ko, and ayun talaga, hindi ko lang siya magagawang mag-isa. With my teammates pa rin talaga.” (GerardArce)