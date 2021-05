Reyes babu sa PBA

Ilang araw bago simulan ang pagsasanay ng mga koponan para sa pagbubukas ng Season 46 ng PBA ay tuluyang nagdesisyon ang 14-taong beterano sa liga na si JayR Reyes na iretiro na ang kanyang uniporme at putulin ang paglalaro na tinampukan ng apat na PBA championships pati na titulo sa national team.

Nakatakdang iselebra ni Reyes ang kanyang ika-37 taong kaarawan sa Hunyo.

“20 years, 10 teams, 1 love,” post ni Reyes sa kanyang Facebook account, habang inalala din ang paglalaro para sa Letran Squires at kabilang sa UP Maroons sa isang pahayag nito sa kanyang naging playing career.

“It has been a truly blessing to be able to devote more than half of my life to my first love. Now, I am officially announcing my retirement from basketball,” sabi ni Reyes, na kabilang sa mga players na awtomatikong iniangat mula sa amateur sa pag-akyat ng Welcoat na mas kilala ngayong bilang Rain or Shine sa PBA entry noog 2006.

Isa sa mga papaangat na batang sentro noon, ang 6-foot-7 na si Reyes ay nakasama sa All-Rookie Team nina Kelly Williams, Arwind Santos, LA Tenorio at Jireh Ibanes, at matapos ang dalawang taon ay nakasama na All-Star player bago nakamit ang Mythical Second Team.

Bahagya itong naglaro sa Meralco Bolts noong 2012 bago ito kinuha para magsilbi sa Team Piliinas para maging parte sa giniyahan ni Chot Reyes na national squad na naiuwi ang ikaapat na korona sa Jones Cup sa Taipei.

Naisuot nito ang uniporme ng walong koponan na pinakahuli sa Phoenix Super LPG sa 2020 PBA Philippine Cup bubble play sa Clark. Kasama din ito sa titulo sa Barangay Ginebra King at San Miguel Beerman. (Lito Oredo)