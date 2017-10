Reward, gawing bonus sa Marawi warriors

Hinikayat ni Senador Juan Miguel Zubiri ang Malacañang na ibigay na sa tropa ng pamahalaan na sumabak sa pakikipag­laban sa Maute Group sa Marawi City ang reward para sa pagkakapatay kina Isnilon Hapilon at Omar Maute.

Sinabi ni Zubiri na mas makabubuting ibigay bilang bonus sa mga sundalo at pulis na nangasiwa sa pakikipagbakbakan ang $5 milyon at P15 milyon na reward para sa dalawang terrorist leaders.

“It’s over P250 million, split it and then ibigay sa mga namata­yang pamilya to the 130 men that died, double the money given to the regular troops that had been there, that’s a big bonus to them and that is allowable because that is a reward,” paliwanag ni Zubiri.

Hindi naman anya maikakaila na buong tapang na lumaban ang tropa ng pamahalaan para sa kala­yaan ng Marawi City.

Ikinatuwiran pa ng senador na wala namang impormante na maaa­ring mag-claim ng reward dahil ang mga hostage naman ang nagsabi na nasa lugar ang mga lider.