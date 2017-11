Revolutionary government ‘di susuportahan

Hindi susuportahan ng liderato ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pagtatatag ng isang revolutionary government sa bansa.

Ito ang tiniyak ni AFP chief of staff Lt. Gen. Rey Leonardo Guerrero nang magkaharap sila ni Vice President Leni Robredo matapos itong bigyan ng security briefing sa Philippine Air Force (PAF) headquarters sa Pasay City noong Miyerkoles ng hapon.

Kinuha ni Robredo ang nasabing pagkakataon para tanungin ang posisyon ng AFP tungkol sa pagtatayo ng revolutio­nary government sa bansa.

Sinabi ni Robredo na nakakabahala ang mga ganitong usapin matapos ang pagtatawag ng suporta para dito mula mismo sa ilang masugid na tagasuporta ng gobyerno, kabilang na ang ilang opisyal ng pamahalaan.

Gayonman, tiniyak ni Guerrero na hindi susuportahan ng AFP sa ilalim ng kanyang pamumuno sakaling magkaroon ng ganitong pagtatangka na itatag ang isang revolutionary government.

“I do not intend to squander the goodwill extended to us by the people,” pahayag ng AFP chief kay Robredo.

Maging si Defense Secretary Delfin Lorenzana ay nagbigay din ng paglilinaw na hindi seryosong tinatalakay sa gabinete ang usapin tungkol sa revolutionary government.

“I don’t think the President is seriously considering it,” sabi pa ni Lorenzana.

Sa security briefing ng AFP kay Robredo, tina­lakay din ang situwasyon ngayon sa Marawi City matapos ang ilang buwang labanan sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at ng Maute terror group.

Pinasalamatan at pi­nuri ni Robredo ang AFP at ang Department of National Defense (DND) sa tagumpay ng pamahalaan sa giyera kontra mga te­rorista sa Marawi.





Tiniyak din ni Robredo ang suporta ng kanyang tanggapan para sa pagbangon ng Marawi.