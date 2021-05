Lahat ng ginagawa ng isang doktor ay para sa ikabubuti at kapakanan ng kanyang pasyente. Hindi nito gugustuhin na magkaproblema at kumplikasyon ang kundisyon nito kung kaya lahat ng kalinga, paalala, at alaga ay gagawin nang maiwasan ang mga ito. Ngunit sa kasawiang-palad, kung minsan nagkakaroon ng kumpikasyon ang isang kundisyon at kailangang maremedyuhan. Ito ang tanong sa atin ngayong linggong ito. “Naoperahan po ako, dalawang taon na nakalipas, ng joint replacement sa tuhod. Ok naman ang ikinalabasan, ngunit nitong nakaraang buwan ay nakakaramdam na naman ako ng kirot sa aking tuhod. Namamaga ito at hirap akong kumilos. Kinonsulta ko ito sa aking doktor at ang sabi ay dapat daw akong operahan ulit ng dalawang beses. Revision surgery daw ang gagawin. Ano ba ito at bakit ako kailangan maoperahan muli.”

Ang joint replacement sa tuhod o tinatawag na total knee replacement arthroplasty, ay isang pamamaraan para matanggal ang pananakit ng tuhod at tuluyang makakilos muli ang naoperahan nito. Kadalasan na problema ay ang degenerative osteoarthritis, o wear and tear, na sumisira sa lamad o cartilage na pumoprotekta sa dulo ng mga buto. Kapag ito ay naupod at naubos, magkikiskisan ang dulo’t dulo ng mga buto na syang sanhi ng pagkirot. Ito ang huling pamamaraan dahil wala talagang tunay na gamot o lunas laban sa degenerative process. Wala pang naimbento para pumigil sa ating pagtanda.

Ang layunin ng operasyon ay matanggal ang sirang lamad nang manumbalik ang dating sukat at laki ng joint para makakilos ng mabuti muli. Ngunit, katulad ng lahat ng operasyon na may bakal na naiiwan sa katawan, ang implants ay itinuturing pa din na foreign body. Ibig sabihin, kung magkaroon ng impeksyon sa katawan, sa anumang bahagi ng katawan, maaaring puntahan ito ng bakterya. Kapag nangyari ito, pwedeng lumuwag ang bakal at magkaroon na ng mga kumplikasyon. Kaya pinapaalagaan namin ng kanikanilang katawan para maiwasan magkasakit.

Kung sakaling mangyari na at magkaroon ng kumplikasyon, kinakailangang tanggalin ang lahat na implants. Ngunit hindi agad agad maaayos ang joint dahil dapat makasiguro na malinis at wala nang impeksyon ang lugar. Maaaring umabot ng ilang linggo o buwan bago maayos nang mabuti. Ito na ang revision surgery. Binabago muli ang lugar nang manumbalik muli ang maayos na pagkilos at walang kirot.

Hindi lahat ay nangyayari naman ang ganitong kumplikadong sitwasyon. Pinakamainam pa din pag naoperahan ay makakuha ng sapat na pahinga, maibalik ang dating lakas sa pamamagitan ng tamang ehersisyo, at siguraduhing ligtas sa anumang mag kundisyon at sakit.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.