Revilla mipauli na human sa kapin 4 ka tuig nga pagka bilanggo

Pormal na nga gawasnon si Senador Ramon ‘Bong’ Revilla human biyai ang Philippine National Police Custodial Center karong Biyernes sa gabii.

Kini human gihukman nga not guilty si Revilla sa kasong plunder ug nakapiyansa ug P480,000 alang sa kasong graft subay sa pork barrel scam, makapauli na sa iyang panimalay sa Cavite ang kanhi magbabalaod.

“After four years and almost six months, finally, makakalabas na rin ako. Lumabas na yung katotohanan,” matud ni Revilla sa mga reporter.

“Nagpapasalamat ako at may hustisya pa rin sa ating bansa, nagpapasalamat sa mga kababayan, sa mga patuloy na nagdarasal (para) sa ‘kin,” dugang pa niya.