Revilla lusot na, Napoles sabit pa rin sa ‘pork’ scam

Dahil sa kawalan ng sapat na ebidensiya inabusuwelto ng Sandiganbayan sa kasong graft kaugnay sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) o pork barrel scam si Senador Ramon ‘Bong’ Revilla.

Sa pagbasura sa kaso ay kinatigan ng Sandiganbayan First Division ang demurrer to evidence na inihain ni Revilla.

“The bonds posted by accused Revilla are hereby ordered released, subject to the usual accounting and auditing procedures,” nakasaad sa desisyon.

Matatandaang December 2018 nang pawalang-sala rin ng Sandigambayan si Revilla kaugnay din sa pork barrel scam.

Sa naging desisyon ng graft court ay wala nang criminal case si Revilla na may kaugnayan sa plunder na P124.5 million pork barrel

Ang graft case sa Chief of Staff ni Revilla na si Richard Cambe, ibinasura rin dahil sa kanyang pagkamatay.

Samantala, butata naman ang “demurrer to evidence” ni Janet Lim-Napoles, ang sinasabing mastermind ng pork barrel scam. (Tina Mendoza)