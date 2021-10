Revilla bet pambato ng Lakas na presidente

Biglang inilutang ng Lakas-Christian Muslim Democrats ang pangalan ni Senador Ramon `Bong’ Revilla Jr. bilang pambato ng partido sa 2022 presidential elections.

Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Lakas-CMD secretary general at Surigao del Sur Rep. Prospero Pichay Jr. na hindi umano inaasahan ni dating pangulo at House speaker Gloria Macapagal Arroyo na makukuha pa nila si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na maging pambato ng partido sa pagka-pangulo.

“Wala nang pag-uusap. We really have to respect the decision of Mayor Inday Duterte,” ayon kay Pichay.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Revilla na wala siyang plano na sumabak sa 2022 presidential election.

Ipinahayag ito ni Revilla kasunod ng sinabi ni Pichay na kinokonsidera siyang pambato ng Lakas sa halalan sa susunod na taon.

“I am honored by the trust and confidence of the Party and our kababayans, but I have no intention,” reaksiyon ni Revilla. (Dindo Matining)