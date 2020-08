RevGov peke – Akbayan

Tinawag ni Akbayan Chair Emeritus Etta Rosales na peke ang tangkang revolutionary government o RevGov ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa pahayag sinabi ni Rosales, na ang RevGov ay produkto ng tunay na pakikibaka na nagsimula sa mga Katipunero hanggang sa People Power, na nagpatalsik ang rehimeng Marcos.

Dagdag niya, ang tunay na RevGov ay resulta ng mga rebolusyonaryo na lumalaban sa paniniil at pang-aapi.

Hindi raw iyon ang konteksto o nilalaman ng RevGov ng Pangulo dahil hindi naman ito nakikipaglaban para sa kalayaan, ‘di katulad nina Andres Bonifacio o Macario Sakay.

Tinawag din niyang ‘tyrant’ ang Pangulo, tagasunod ng China at self-confessed mass murderer.

“First, Mr. Duterte has no moral and political ascendancy to declare a revolutionary government. He is not a revolutionary and/or freedom fighter. He is no Andres Bonifacio or Macario Sakay. He is a tyrant, a Chinese stooge and a self-confessed mass murderer. Mr. Duterte is the very persona whom our heroes fought against,” paliwang ni Rosales.

Paano raw makakapagtulak ng RevGov ang Pangulo kung ito mismo ang pinuno ng kasalukuyang ‘tyrannical regime’ na kilala sa pag-recycle ng mga korap na opisyal at kaanak.

“Second, revolutionary governments rise after the people toppled oppressive states. But how can Mr. Duterte establish a revolutionary government when he is in fact the head of an existing tyrannical regime known for recycling corrupt officials and relatives?” dagdag ng Akbayan chair.

Sa huli sinabi ni Rosales na para makapagproklama ng isang tunay na revolutionary government, dapat may tunay na rebolusyon mula sa mga tao. (IS/Eralyn Prado)