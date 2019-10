‘Return Chess Team’ tournament susulong

SUSULONG ang “The Return Chess Team Tournament” sa Oktubre 13 sa League One Southgate Mall sa EDSA Magallanes sa Makati City.

Apat na woodpusher ang miyembro ng bawat team na may average rating na 2000 & below at may minimum rating na 1800.

Hahamigin ng magkakampeon ang P30,000 at trophy habang mapupunta sa second placer ang P20,000 at trophy.

Nakalaan naman ang P15,000 at trophy sa third, P10,000 sa fourth at kukubrahin naman ng fifth, sixth at seventh ang halagang P7,000, P6,000 at P4,000 ayon sa pagkakahilera.

May special prizes din para sa Top College (minimum of 3 teams) worth P3,000 at trophy.

Ang advance registration ay nagkakahalaga ng P2,800 at may free lunch habang ang late ay P3,000 na may free lunch.

Magdala ng identification card para sa pagpapatala. (Elech Dawa)