Retoke sa ilong, boobs, puwet bubuwisan

By Aries Cano

Sisingilin na sa buwis ang mga mahilig magpa-beauty kapag ganap na naging batas ang tax reform package na isinusulong ng administrasyong Duterte.

Ito ang nabatid kay Camiguin Rep. Xavier Jesus Romualdo, miyembro ng bicameral conference committee na humimay sa mga nilalaman ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN).

Partikular aniya sa bubuwisan ang pagpaparetoke ng dibdib, puwet at ilong. Nabatid na papatawan ng limang porsiyentong buwis ang mga ganitong uri ng cosmetic surgery.

“‘Yung cosmetic procedure, ‘yung facial mata-tax ba ‘yun, ‘yung pagpapatanggal ng buhok sa kili-kili, mata-tax ba ‘yun? So, ‘yung ginawa namin para may standard, ang worry kasi namin magagamit ito ng mga abusadong BIR officers, pag-extort, pag-abuso, pagkakakitaan, nilagyan namin ng standard,” ayon kay Romualdo.

“So may ginawa ka­ming standard…‘pag kailangan ng procedure halimbawa ‘yung pagpapalaki ng breast, pagpapalaki ng buttocks, nose lift ‘pag ganu’ng klase ng procedure, ‘yung mamahalin at ‘yung may kaya lang ang makaka-afford, ‘yun lalag­yan natin ng tax.

‘Yung accessible na sa marami hindi magkakaroon ng tax ‘yun,” paliwanag pa ng kongresista.