Retoke dok umareglo sa Senado

Ibinunyag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na may ilang grupong nagla-lobby upang kontrahin ang isinusulong na cosmetic tax sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN).

“Certainly, yes, may nagla-lobby. There’s a very strong lobby,” pag-amin ni Drilon.

Inihayag ni Drilon na may kumausap sa kanya laban sa pagpapataw ng 10 porsiyento na buwis sa cosmetic surgery.

“Yes, may kumausap pero ang sabi ko as a matter of principle, we should impose the cosmetic tax, because we are increasing­ the excise tax on fuel, which affects everybody,” giit ni Drilon.

Nilinaw naman ni Drilon na hindi pa nila natatalakay sa bicameral conference meeting ang cosmetic tax.

“Wala pa. The bicam has not come to an agreement. I stand on the basis that we should impose a cosmetic tax as matter of principle,” dagdag ni Drilon.

Binigyang-diin ng senador na kung ano ang kanyang paninindigan para sa pagpapataw ng buwis ay ganu’n din katindi ang posisyon ng Kamara na huwag patawan ng buwis ang cosmetic surgery.

“The house has taken a position that a cosmetic tax should not be imposed,” pahayag pa ng senador.

“The poorer sector of the society will be affected, so why can we not impose a tax on an acti­vity which is pure lu­xury,” ayon pa kay Drilon.

Matatandaang nauna nang pinasaringan ni Dri­lon ang sikat na celebrity surgeon na si Vicki Belo na tiyak na tatamaang panukala at iginiit na kakayanin nitong magbayad ng dagdag buwis sa cosmetic surgery dahil nagawa nitong gastusan ng P80 milyon ang kasal na ginanap sa Paris kamakailan.