Retiradong titser na nagtuturo sa kalye, sinaluduhan

UMANI ng heart reacts at pagsaludo mula sa mga netizen ang retiradong teacher ng Philippine Science High School na si Delfin Angeles dahil sa kanyang libreng pagtuturo sa mga bata sa kanilang lugar.

Kapag mahal binabalikan. Ganyan ang naging laman ng viral post ni Angeles, kung saan makikita na ginawa niyang ‘Eskwela­hang Munti’ ang kalye sa labas ng kanilang tahanan para makapagturo ng mga lesson sa math, english, science, at sibika.

“Today, I again have graders in our Eskwela­hang Munti in our street,” bahagi ng post ni Angeles.

Nilahad niya kung paanong nagsimula ang kanyang pagtuturo sa kabataan ngayong pandemya. Nagsimula umano ito nang may mga batang lumapit sa kanya habang nagdidilig siya ng mga halaman.

“Children came around asking me, “lolo, anong plant ‘yan.” I got to know them and at random I ask them, 6×7? or 8+7? or to say something in English. One day, they said “lolo, turuan mo kami.” Now we have face-to-face class,” lahad pa niya.

Matapos nito, humiling umano siya sa kanyang mga kaibigan para makapagbigay ng mga lumang lapis, ball pen at crayon. Gumugupit din siya ng mga cardboard para sa clipboard writing ng mga bata.

“Since then, they have ceased calling me lolo. Now, it is, “teacher!­” No, I wont teach falling bodies, though I did teach them balancing equations!! (When it rains, classes are suspended, all levels,” sabi pa ni Angeles.

Ikinuwento ni Angeles sa kanyang Facebook post ang naging una niyang karanasan sa pagtuturo sa Mayapa Elementary School sa Canlubang at kung paanong mula 1975 ay hindi na siya huminto sa pagtuturo hanggang noong 2020 at tuluyan na siyang magretiro.

May ilan sa kanyang mga dating estudyante na nakabasa ng kanyang post ang nag-share din ng kanilang karanasan kung gaano naging maunawain at mabait na teacher si Angeles kaya naman natutuwa rin sila na nagpatuloy pa rin ito sa kanyang minahal na propesyon. (Nethania­h Jan Lim)