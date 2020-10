Retiradong pulis todas sa P1M shabu

Hindi nagpahuli nang buhay ang isang retiradong pulis nang makipagpalitan ng putok sa mga awtoridad na magsisilbi sana sa kanya ng search warrant sa Barangay Mambaling, Cebu City nitong Biyernes ng hapon.

Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency in Central Visayas (PDEA – 7), kinilala si Alexander Dalion, 58, at residente ng Sitio Hoyong-Hoyong, na diumano’y tulak ng iligal na droga. Ang warrant na petsang Setyembre 30 ay nilabas ni Third Vice Executive Judge Marlon Moneva of the Regional Trial Court sa lungsod.

Tinangka umano ni Dalion na tumakas at pinaputukan pa ang mga awtoridad, na gumanti rin ng putok na nagresulta sa kamatayan nito.

Nasamsam sa kanya ang 22 piraso ng plastic sachet na may lamang shabu na tumitimbang sa humigit kumulang 200 gramo at tinatayang aabot sa P1,360,000 milyon ang halaga.