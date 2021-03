Resulta ng Palawan plebiscite iaanunsyo na – Comelec

Nakatakda nang inanunsyo ang resulta ng plebisito na naglalayong hatiin sa 3 lalawigan ang Palawan.

Ayon ito kay Commission on Elections spokesperson James Jimenez, Martes.

Na-canvass na kasi nila aniya ang mga boto sa 18 sa 23 bayan kaya kundi man ngayon ay sa loob ng linggo ito malalaman.

“Well, we’ve already canvassed I think 18 out of 23 and we are scheduled to reconvene today at 2 p.m. So, I imagine that we are really close to proclamation now,” wika ng Comelec official sa ANC.

“Could be within the week, could be today,” aniya pa.

Sabi ni Jimenez, nagtala sila ng ilang election-related incident na hindi naman maituturing na “seryoso,” gaya ng ilang opisyal ng barangay na sinubukang pigilan ang mga tao na bumoto, pero naresolba naman agad.

“There were no significant incident reports, no violence, no disruption of the voting,” dagdag pa ni Jimenez. (SDC)