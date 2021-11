Resto sa QC, da best ang Biryani

Patok at isa ngayon sa most promising restaurants sa Pilipinas ang “Golden Rice Hyderabadi Biryani.”

Binuo ang reputasyon nito sa kanilang mga kostumer base sa kanilang magandang kalidad, katangi-tanging lasa at abot-kayang halaga ng mga pagkain. Isa ito ngayon sa puwedeng pagpilian para sa mga nagba-budget ngunit gusto pa ring matamasa at malasap ang da best na piging o ‘treat.’

Isa sa espesyal na menu ng Golden Rice Hyderabadi Biryani ang “Tipid Meal Chicken Biryani” na mula sa tender chicken, kasama ang special golden basmati rice at touch of fragrant Indian spices gaya ng saffron, cumin, cardamom at nutmeg, na mai-enjoy ang ‘incredible and unique taste’ nito sa murang halaga lang.

Bukod pa rito ang iba pa nilang katakam-takam na putahe gaya ng oven-grilled “Fish Pompano Biryani” na marinated ng cumin, kashmiri powder at garam masala na may aroma ng fresh coriander, curry leaves at lemon.

Bibigyan naman ng FREE Papadam kada solo order at FREE Onion Pakorah ang o-order na mga pamilyang may selebrasyon mula November 1 hanggang December 31, 2021.

Ito ay matatagpuan sa 1216 E. Rodriguez Sr. Ave., New Manila, Quezon City. Tumatanggap ng dine-in at delivery mula 10am hanggang 9pm. Ang lahat ng health protocols ay sinusunod para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga customers.

Maaari rin silang tawagan sa 0917 120 1769 o 028 523 0636 o bisitahin ang kanilang www.facebook.com/7goldenrice or www.instagram.com/the.goldenrice/.