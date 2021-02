Resto prank ng duo TikToker kinondena

Usap-usapan ang mga social media personality na sina Chuck Aquino at Joe Roland Abad makaraang sitahin sila ng restaurant association dahil sa umano’y iresponsable nilang prank.

Kaugnay ito sa kanilang prank na ginawa sa isang restaurant.

Sa kanilang TikTok clip, pinakita ng dalawa na umoorder sila ng togarashi o chili pepper spice mula sa isang Japanese restaurant. Kita rin sa video na sinasalin nito ito sa hiwalay na jar.

Rinig din sa video ang pagsasabi ng isa sakanila na ‘walang makakaalam’ ng kanilang ginagawa, at dulo ng kanilang video, makikita ang teksto na ‘Act innocent & do not make eye contact’.

Kinondena naman ng Resto PH ang ginawa ng dalawa. Anila sa isang pahayag, “We are deeply concerned and saddened by the irresponsible Tiktok video posted by the influencers known as Chuck and Joe. In a Japanese restaurant, they asked for additional servings of Togarashi powder, which they filled up jars with, hid in a bag, and surreptitiously brought out with these instructions: ‘do not make eye contact’ and ‘no one will ever know’. Their intention to deceive was crystal clear.”

Ayon pa sa grupo, nakakabahala ang ginawa ng dalawa dahil karamihan sa kanilang mga follower ay mga Gen Z at millennial na madaling maimpluwensyahan.

“Our members have expressed outrage and disappointment over this video, which may encourage others, especially impressionable youth, to emulate the prank,” sabi pa ng Resto PH.

Kaugnay nito, hindi na makikita sa TikTok feed ng dalawang influencer ang nasabing kontrobersyal na video.

Dagdag pa ng Resto PH, maituturing umanong uri ng pagnanakaw ang ginawang prank ng dalawa. Giit nila, “We, the members of RestoPH, appreciate influencers’ contributions, but the quest for ‘views’ and ‘hits’ must be balanced with integrity. May we also enjoin other social media personalities to avoid creating content that clearly disrespects an industry and its workers. We are hopeful of the public’s support, as these kinds of acts should not be emulated for virality and ‘comedy’.”

Humingi na ng tawad sina Aquino at Abad sa insidente.

Gayunman, maging mga netizen ay nagpahayag ng pagkabahala sa ginawang prank ng dalawang influencer, ang ilan sa kanila nagsabing dapat na pormal na ireklamo ang mga ito para matuto sa ginawang pagkakamali at hindi tularan ng iba.