‘Respeto naman’ Seth nasaktan para kina Andrea, Ricci

Binulabog ni Seth Fedelin ang social media matapos ang ginawa nitong live podcast nong gabi ng linggo para sumawsaw sa isyu nina Ricci Rivero at Andrea Brillantes.

Nagulat ang mga netizen sa biglang Instagram live ni Seth na hindi naman nito madalas gawin.

Ang rason ay para ipagtanggol at pakiusapan ang mga bashers na tantanan na si Andrea sa mga panlalait at kung anu-anong mga malisyosong akusasyon sa aktres.

Bago nagsalita si Seth pinaabot muna nya ng 40, 000 ang kanyang viewers para marinig at mapanood ng mga ito ang kanyang sasabihin.

Ayon kay Seth, hindi na sya nakatiis na magsalita dahil nasasaktan para kay Andrea na dinudurog sa social media.

Matatandaang isiniwalat ni Xian Gaza na iniwan ni Ricci si Sharlene San Pedro para kay Andrea. May malice ang balita na syang dahilan kung bakit pinagsabong ang dalawang young actress at binakbak nang husto si Andrea.

Paglilinaw ni Seth, walang katotohanan ang mga bali-balita tungkol kay Andrea at kay Ricci.

“Alam ko po kung ano ang nangyari, alam po ng mga kaibigan namin kung ano ang nangyari. Hindi ko natiis talaga. Sobra na po guys nawawalan na tayo ng respeto. Hindi po deserve ng kaibigan ko makarinig ng mga ganitong salita, ng mga pekeng balita. Please lang po guys tama na po.“ ang panawagan ni Seth sa live stream nya.

Sa gitna nang kontrobersiya, natutuwa si Seth para kay Andrea at Ricci. Nanindigan raw kasi ang huli para sa kaibigan.

Giit pa ni Seth, suportado nya sina Ricci at Andrea at wala syang nararamdamang kahit anong lungkot o galit.

Sa ginawang live stream ni Seth, nalantad ang tunay na estado ng kanilang love team, na matalik na magkaibigan lang sila talaga ni Andrea.

“Wala po akong galit. Wala po akong galit ang meron po ako tuwa dahil alam nyo yun deserve ng kaibigan ko na may gumawa ng ganong bagay, ipagsigawan sya publiko. Kaya happy po ako. Wala po akong anything negative na nararamdaman dahil alam ko ang totoo. Kaya guys magsitigil na kayo kakabanggit nyo ng mga bagay-bagay na hmmp..”

Kabilang sa mga tumutok sa live ay si Vina Morales at Kyle Echarri. Sinabi pa nito sa kaibigang si Kyle na huwag itong bibitiw sa panonood para malaman nito ang lahat ng kanyang sasabihin.

Hindi na nagbasa pa ng mga comments si Seth. Umabot sa pitong minuto ang IG live nito.

Ryan tinalbugan regalo ni Vhong kay Ganda

Tinatayang aabot sa halos P1M ang halaga nang mga regalong natanggap ni Vice Ganda sa nakaraang birthday nito.

Tampulan ng salitang “sana all” ang ginawang vlog ni Vice sa kanyang Youtube channel, na may pamagat na “Unbox lang twoaahhh: My birthday gifts”.

Ipinakita isa-isa ni Vice ang mga regalong ibinigay sa kanya na pawang mga luxury brands na Louis Vuitton, Fendi, Dior, portable airconditioner, Hermes at iba pa.

Ang mga bags na natanggap ni Vice na LV, Fendi at Dior hindi na bababa sa 400K. Dahil ang bawat isa sa mga ito ay may humigit-kumulang sa 100k pesos.

Ilang piraso rin ng jackets mula sa LV ang ipinakita ni Vice na ikinatuwa nya. Dahil limited edition ang mga jackets, posibleng hindi rin bababa sa 150K pesos ang bawat isa sa mga ito.

Tumitili nga si Vice sa unboxing at sinabing wala nang mabibili ang mga netizen ng mga jackets ng LV dahil nasa kanya na lahat.

Ang muntik nang ika-tumbling ni Vice ay ang Hermes bag na natanggap nito mula kay Ryan Bang katuwang ang isang nagngangalang Tiger O.

Isa itong Kelly Bag na ngayon pa lang nagkaroon ng ganitong edition si Vice. Ayon sa komedyante, ang ilan sa kanyang Hermes ay Birken.

Ikalawa ang Hermes sa gifts ni Ryan kay Vice. Kinabog pa nya si Vhong Navarro na portable Marshall Speaker ang regalo nito.

Hindi na ipinakita pa ni Vice ang ibang mga regalong natanggap nito. Mas binigyan nya ng atensyon ang mga mamahaling regalo nito. Pero binigyan nya ng importansya ang gift ng mga matalik nyang kaibigang kasama nya sa unboxing.

Nanlalaki ang mga mata ng hashtag member na si Wilbert Ross, na manghang-mangha sa mga regalo ni Vice.

Sa mga maritess at nangangarap ng mga luxury brands na iniregalo kay Vice. Nasa mga comments ng mga ito ang salitang “Sana All”.

Diego muntik mabulag sa basketball

Namaga, nagkabukol at nagkaroon ng blood-clot sa kanyang kanang mata si Diego Loyzaga, na syang ibinahagi nya sa kanyang social media post; sa Instagram at Twitter.

Sa ilang photos na pinaskil ng aktor sa Instagram, tatlong larawan ang masisilip dito. Yung may nakadikit na ice-bag sa mata nito, ang close-up shot ng namuong dugo sa kanyang mata, at ang black & blue na pasa nito sa mata.

Hindi na kailangang magtanong pa sa rason ng aksidente dahil nasa larawan naman na sa basketball ito nadisgrasya.

Nasa basketball event ng isang political team si Diego na hindi na nya pinangalanang lugar. Pero ayon sa comment sa Cebu City ito ginanap.

Nasaktan man, walang makikitang galit o paga-alala si Diego sa aksidente. Nakatawa pa ito habang nakalagay ang plastic-bag na may yelo sa kanyang mga mata.

Sa totoo lang kahit may pasa at bukol si Diego sa kanyang mata, hinihimatay pa rin ang mga fans nito sa ka-guwapuhan ng aktor.

Songbird inangking alindog ni Chinita Princess

Muntik nang ma-bash si Regine Velasquez sa akusasyon nitong ninanakaw ang kanyang mga bikini photos at pinu-poste ng iba sa kanilang mga social media accounts.

Pero dahil larawan ni Kim Chiu ang nasa post nito, naaliw ang mga fans sa singer-host lalo’t birthday greetings pala nya ang rason ng pagbalandra nito sa sexy pic ng “It’s Showtime” host.

Makikita sa IG wall ni Regine ang malakasang bikini pic ni Kim na nagpapakita ng ganda ng pigura nito at impis na tiyan.

Kahit si Regine ay nawindang sa kaseksihan ni Kim, at ipinalagay na kanya ang nasabing pic.

@reginevalcasid, “Hay nako sobra talaga akong naiirita sa mga taong lagi na lang inanakaw (ninanakaw) mga pictures ko tapos ipu-post sa account nila ba na parang sila may….Ay, wait hindi ba ako to??? Kasi parang kapareko ng abs ko e. Pasesnya tao lang nangangarap lang. Happy birthday nga pala @chinitaprincess.”

Kapangapangarap naman talaga sa maraming kababaihan ang kaseksihan ni Kim, na alaga sa work-out at diet.

Max Collins nag-topless sa IG

Para ipakita sa madla ang nanatiling sex appeal nya sa edad na 29 years old, nag-topless si Max Collins sa kanyang Instagram post.

Hindi naman kagulat-gulat ang pagpapa-sexy ni Max, pero kakaiba ang pagiging mapangahas ng aktres sa kanyang IG wall para lang ipahiwatig na ang pag-edad ay hindi kapangitan.

Makikita sa larawan na nakatayo si Max na naka-denim pants at walang suot na bra.

Tanging braso at kamay lang nya ang nakatakip sa kanyang dibdib para hindi ito makita.

Saad nya sa caption, “Finally comfortable in my own skin. Aging can be beautiful thing”.

Sa August pa ang susunod na kaarawan ng aktres, pero nagpahiwatig na ito ng kanyang pagtanda at paniniwalang “aging is beautiful”.

Naisip lang namin na kung magkasama pa sina Max at Pancho Magno, papayagan ba ni Pancho na maghubad nang ganito ang asawa?