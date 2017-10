Resorts World Minumulto

Sa gitna ng makikinang at masasayang ilaw sa paligid, walang duda na naging lungga na rin umano ng mga hindi matahimik na kaluluwa ng mga biktimang nasawi sa malagim na pag-atake noong Hunyo ang palibot ng Resorts World Manila sa Pasay City.

Ayon sa empleyadang si “Rissa”, pilit itinatago pero bigo ang pamunuan ng RWM na maikubli ang mga kwentong kababalaghan sa kanilang pasilidad makaraan ang malagim na trahedya noong madaling araw ng Hunyo 2.

Aniya, walang pinipiling oras ang mga multo sa paligid ng RWM kung nais nilang magparamdam.

Paniwala niya, isa itong paraan para pakiusapan ang mga nakaligtas sa trahedya na huwag silang pabayaan at patuloy na ipagdasal ang kanilang kaluluwa.

“Madalas, pag nakaupo ako sa puwesto ko sa casino, bigla kong mararamdaman na may tao sa likod ko, na parang may humahawi sa buhok ko, tapos bigla na lang magtatayuan ang mga balahibo ko sa braso at manlalaki ang ulo ko.

Ang gagawin ko, magsa-sign of the cross ako at magpi-pray na sana ay matanggap nilang wala na sila dito at sana ay maging tahimik na ang kanilang kaluluwa,” sabi pa ni Rissa.

Kahit aniya sa rest room ng casino ay nagpaparamdam ang mga multo.

Minsan ang akala umano niya ay may gumagamit ng banyo dahil sa lagaslas ng tubig sa bowl subalit wala naman palang tao rito.

Ilang oras matapos ang malagim na pag-atake ng gunman at casino addict na si Jessie Javier Carlos, ng Sta. Cruz, Manila, natagpuan ang 36 bangkay sa casino area sa ikalawang palapag ng gusali.

Hindi sila namatay sa tama ng baril kundi sa suffocation o makapal na usok sa paligid.





Samantala, kahit ang mga naglilinis sa mga pasilyo ay nakakaranas din umano ng paninindig ng balahibo dahil sa kakaiba nilang nararamdaman at naririnig.

Kuwento ni “Boy”, may mga sandaling may naririnig umano siya na mga impit at mahihinang pag-iyak kung kaya’t bibilisan niya ang paglilinis para makaalis agad sa lugar.

Minsan ay amoy-kandila rin umano sa lugar, isang paalala na nasa paligid lang din sila at hindi umaalis sa lugar kung saan sa isang iglap ay nilisan nila ang mundong ito at iniwan ang kanilang mga mahal sa buhay.

Gayunman, deadma lang umano sa mga nangyayaring kababalaghan sa lugar ang pamunuan ng RWM.

Ang katuwiran nila, hindi totoong minumulto ang RWM at nakasisira lang sa imahe ng RWM ang mga kwentong kababalaghan.

Kabilang sa mga naitalang nasawi sa trahedya ay ang mga sumusuno na guest at empleyado ng Resorts World na sina:

Caccam Catherine Cervantes, P Ling Hung Lee , Pacita Guillermo Comquilla , Pomenciano Vargas Jr.,Susan Abulencia, Lai Wei Chung , Jaime Gaboy Jr. , Ariel Abrogar , Lai Yu Cheeh , Cliff Reyniera

Rolando Pena Sison Eluterio Reyes, Antonina Yuzon Allanigue, Shiela Malicse, Carmelita Taylo Dela Cruz

Mielle Oliveros , Pamela Silvestre , Elizabeth Gonzales, Hazel Yangc, Jellah Ramos,Melvin Herrera , Arvi Gavino,BJ Pagsibigan, Rojie Uy , Jessica Alindogan, Merylle Gwen, Lea Grace Mozo, Loudette Santos, Kay Nuguerra at anim na iba pang hindi nakikilala.

Matapos ang malagim na trahedya ay wala pa ring paghingi ng paumanhin na ginagawa ang pamunuan ng Resorts World na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Alliance Global Group Incorporated na ang tumatayong Chairman at CEO ay si Andrew Tan.

Maliban sa Resorts World ay pagmamay-ari rin ng AGI ang Emperador Inc., at ang sikat na fastfood chain na McDonalds.