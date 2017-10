Resorts World attack victims inareglo lahat

By Armida Rico

Tiniyak kahapon ng pamunuan Resorts World Manila (RWM) na wala na silang naging problema sa mga nabiktima ng trahedya may ilang buwan na rin ang nakakaraan sa loob ng casino hotel sa Parañaque City.

Sa panayam kay RWM public relations officer Mary Anne Tejada, sinabi nito na sa kanyang paniniwala ay binayaran nang lahat ang mga pamilya ng nasawi at ng mga nasugatan sa trahedyang ginawa ng nag-iisang suspek na si Jessie Javier Carlos noong Hunyo 2, 2017.

“Actually hindi pa namin alam ang status ngayon tungkol sa pag-uusap ng management at ng mga pamilya ng biktima dito, ang pagkakaalam ko po ay naibigay ang lahat ng nakapagkasunduan,” ani Tejada.

Wala umano siyang nabalitaan na may naghain ng kaso laban sa RWM dahil sa kanyang pagkakaalam ay natupad ang lahat ng pangako ng kanilang pamunuan.

Wala din aniya siyang nalaman na nagreklamo hinggil sa mga pangako ng pamunuan ng RWM.

“Sa tingin ko naman po okey na ang lahat, pero ito pong lahat ng question niyo tungkol dito ay agad po kaming magre-reply o sasagot sa pamamagitan ng e-mail po niyo, we’ll get back to you tomorrow,” sabi ni Tejada. ()