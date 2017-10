Resorts World attack victims ginapang

By Armida Rico

Wala pang lumalapit para maghain ng reklamo sa Pasay City Police mula sa mga biktima ng trahedya sa Resorts World Manila (RWM) kung saan 38 ang nasawi, kabilang na ang nag-iisang gunman na si Jessie Javier Carlos habang nasa 70 iba pa ang nasugatan sa robbery-arson na nangyari noong Hunyo 2, 2017.

Ayon kay Sr. Supt. Dionisio Bartolome, hepe ng Pasay City Police, wala pang mga kaanak ng mga nasawi ang lumalapit o nagtungo sa kanila upang maghain ng kaso laban sa pamunuan ng RWM mula nang maganap ang trahedya.

“Open naman po ang aming tanggapan kung sinuman ang gustong maghain ng kaso,” ani Bartolome.

Sinabi naman nina SPO4 Joel Landicho at Allan Valdez ng Station Investigation and Detective Management Branch, kapwa may hawak ng kaso, sa kanilang pagsisiyasat ay nasa apat na kamag-anak ng mga nasawing biktima ang kumuha lamang ng progress report ng insidente.

“Posibleng nag-direct filing ang pamilya ng mga nasawing biktima o suga­tan sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Kasi humingi lang sila sa amin ng report. Kaya’t wala kaming alam kung nag-file nga sila ng kaso,” ayon pa sa mga imbestigador.

Pahayag pa ng mga ito na sa korte na lamang malalaman kung ilan sa mga biktima at sino-sino ang nagsampa ng kaso laban sa RWM.

Samantala, nabatid na nag-alok ng danyos ang pamunuan ng RWM sa mga nabiktima nang pag-atake sa casino resort.

Nagkakahalaga umano ng P1 milyon sa mga nasawi habang kalahating milyon naman sa mga nasugatan ang ibinigay ng RWM.

Pinangakuan din umano ng pamunuan ng RWM na pag-aaralin ang mga anak ng mga nasawi hanggang sa makatapos sa kolehiyo. Bibigyan din ng trabaho ang mga nagtapos na anak bilang tulong sa kanila.

Samantala, nabatid naman kay Sr. Supt. Joel Pernito, hepe ng District Directorial Staff ng Southern Police District, na sa kanyang pagkakaalam ay isa pa lamang na kamag-anak ng nasa­wing empleyado ng RWM ang naghain ng kaso.