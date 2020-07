Resort na pang-hari at reyna tuklasin sa Mactan

Natapos na naman natin mga ka ‘Trip Mo, Trip Ko’ ang ating weekdays. Madami sa atin ang day off kapag Sabado at Linggo lalo na at bumalik na ang karamihan sa sa trabaho kaya naman payo ko sa inyo, make the best of your weekends.

Magandang balita para sa ating bansa na mapasama ang magaganda nating tourist spot. Dahil muli tayong kinilala sa buong mundo na mayroong pinaka magandang isla. Ito nga ang El Nido Palawan! Mapapa-wow ka talaga!

Ayon sa Department of Tourism pangatlong beses ng nakakuha ng award ang Palawan dahil sa napapanatili ang preservation ng likas nitong ganda.

Gayundin ang Boracay na isa ding kinilala na pinaka magandang isla sa buong mundo. Award winning talaga ang ating mga tourist spot. Hindi din talaga maikakaila na tayo ay sobrang bless sa magagandang kalikasan.

Dahil sa dami ng mga tourist spot dito sa Pilipinas ay hindi din matapos tapos ang pagtuklas ng ‘Trip Mo, Trip Ko’ sa pag lalathala ng mga biyaheng mapapa sana all ka na lang talaga!

You cannot print contents of this website.