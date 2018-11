Resolusyon sa pagpadayun sa peace talk ni Duterte og NDF aprobado sa komite sa Kamara

Giaprobahan sa House Committee on Peace, Reconciliation and Unity ang resolusyon nga naghangyo ni Pangulong Rodrigo Duterte nga ipadayon ang peace talk tali sa kagamhanan ug sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Gitahasan sa resolusyon ang ehekutibo nga kumpletuhon na ang mga komprehensibong kasabotan sa social, economic ug political reforms nga nahimo aron maoy basehan alang sa malungtarong kalinaw.

Lakip niini ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER) ug Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms (CAPCR).

Nahitabo ang pag-aprobar sa resolusyon human miresign si Presidential Adviser on the Peace Process Jesus Dureza.

Matud ni Tawi-Tawi Rep. Ruby Sahali, bisan tuod nakasubo ang hitabo angayan pa gihapong ipadis-og ang sa interes ug sa sentimyento sa mga Pilipino nga ipadayon ang napakgang nga peace talks alang sa gipangandoy nga malungtaron kalinaw sa tibuok nasud.

“We can start by maintaining effective communication exchanges that strike at the very root of these peace negotiations,” matud ni Sahali.

Gianugnan ang magbabalaod nga nawala ang nasugdan negosasyon ilabi na sa termino ni Duterte nga layo na ang naabot sa peace talk.