Research and development paigtingin

May kaugnayan po ang lebel ng paggasta ng isang bansa sa pananaliksik o research and development (R&D) expenditure sa antas ng ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan nito.

Kaya nalungkot po tayo nang malaman natin mula sa mga opisyal ng Philippine Association of State Universities and Colleges o PASUC na 3% lang ng panukalang budget ng mga SUCs para sa 2020 ang ilalaan sa mga research program.

Base po sa mga pag-aaral, isa ang Pilipinas sa may pinakamababang R&D expenditure sa ASEAN na katumbas lang ng 0.1% ng ating Gross Domestic Product o GDP.

Sa kabila ng mababang budget ng mga SUC para sa research, umabot naman po sa 5,564 ang mga research outputs nila noong 2018. Subalit nasa 1,870 lang po ang ganap na napakinabangan para sa commercialization, community planning at policy-making.

Bagama’t aminado po tayo na hindi po talaga kayang maglagak ng sapat na halaga para pondohan ang lahat ng R&D initiatives sa mga SUC, malaking tulong naman po ang mga grant mula sa mga donor countries.

Ikinagagalak po natin na umabot sa mahigit 5.32 bilyon ang halaga ng mga pananaliksik na isinagawa ng CHED at Philippine-California Advanced Research Institute o PCARRI.

Mula 2018 hanggang unang semestre ng 2019, nakapagtala po ang PCARRI ng 40 high-impact R&D, 488 project-based study, at 41 potentially patentable na mga research output.

Ilan po sa mga bagong teknolohiyang bunga ng mga pag-aaral ng PCARRI ang low-cost printed electronic devices gamit ang locally-developed ink, vertical farming system na pinapagana ng fuel cell technology, at village-based mobile communication station sa mga liblib na lugar sa bansa.

Mayroon na rin po ngayong aerial robo­tics na ginagamit para sa 3D reconstruction at fast-depth estimation. Naitayo rin po ang kauna-unahang cell culture laboratory para patuloy na pag-aralan ang cancer cells ng mga Pinoy.

Talaga pong malaki ang magagawa ng R&D para palakasin ang ating ekonomiya, mapatatag ang ating mga industriya at makapagbigay ng dagdag at mga bagong uri ng trabaho para sa ating mga kababayan.

Research po ang sandigan ng pagnenegosyo at mga entrepreneu­rial activity sa bansa na siyang magbibigay at magpapatatag naman po ng trabaho para sa mga Pilipino.

Kaya importante pong mapaigting ang research hindi lang sa loob ng mga kolehiyo at unibersidad kundi sa loob ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan gayundin sa pribadong sektor at mga non-government organization.

Kailangan din pong pagtuunan ng pansin ang mga bagong pamamaraan sa pananaliksik o ‘innovation in research’ bunsod ng 4th Industrial Revolution at nakapokus sa robotics, artificial intelligence at ‘internet of things’.

Bilang chairman ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education at Committee on Labor, layunin po nating humanap ng dagdag na pondo para sa mga R&D initiative sa mga SUC.

Napapanahon din po ang pagbibigay ng dagdag na compensation sa mga SUC faculty sa pamamagitan ng agarang implementasyon ng Miscellaneous Personnel Benefits Fund (MPBF) na nakapaloob sa 2019 General Appropriations Act.

Marapat din pong maglaan ng insentibo at palakasin pa ang suporta sa mga organisasyon at indibidwal para mahikayat silang gumawa ng kapaki-pakinabang na mga pananaliksik.

Matatag po ang bansang may pagpapahalaga at matibay na mga prog­rama para sa research and development para makalikha tayo ng mga dagdag at bagong trabaho para sa ating mga kababayan.

