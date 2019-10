Resbak nina Curry, LeBron, USA matindi

HINDI lang ang USA Basketball ang nanggigigil bumawi sa 2020 Tokyo Olympics, mga high-profile players din.

Pagkatapos ng nakakadismayang kampanya sa FIBA World Cup nang tumapos lang sa seventh place ang Americans, nagpahayag ang USA Basketball na magiging mas maangas sila sa Tokyo.

Nagpahayag na rin ng kahandaang maglaro sa Team USA ang mga NBA standouts tulad nina Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Anthony Davis, Draymond Green at Paul George.

Hindi natuwa si USA Basketball managing director Jerry Colangelo sa pag-back out ng stars sa China, pero naintindihan niya raw ang mga ito.

“I really, truly believed that the reason so many did not play this summer was because of the back-to-back competitions and FIBA moving the World Cup to a year before the Olympics,” ani Colangelo.

Nasa radar din nina Andre Drummond, Jimmy Butler, Bradley Beal at Klay Thompson ang gold sa Tokyo.

Hayagan sina Curry, Thompson, Green at Lillard sa pagsasabing interesado silang maglaro sa Tokyo Games. Sumunod sina James, George, Leonard, Drummond, Harden, Aaron Gordon, Russell Westbrook at Devin Booker. Posibleng si Kevin Durant din.

Maraming dahilan kaya hindi nakalaro ang mga stars sa China. Mula New Orleans ay nai-trade sa Lakers si Davis at gustong magamay nang husto ang bagong team. May foot injury si Tobias Harris at kapipirma lang ng $180 million sa Philadelphia. Si LeBron, may sinu-shoot na movie, ang Space Jam 2. Injured sa NBA Finals sina Thompson at Durant.

Sa dami ng superstars na interesado, mukhang malilito sa pagpili ang USA Basketball. (VE)