Reresbak sa Day 2 quarters: Wesley binulaga ni GM Aronian

MASAKLAP ang naging resulta ng laban ni super grandmaster Wesley So sa Day 1 quarterfinals ng Meltwater Champions Chess Tour ‘New in Chess Classic’ na nilaro via online Miyerkokes.

Lugmok sa set 1 ng quarters si 27-year-old So sa bagong miyembro ng US team na si GM Levon Aronian, 3-1, matapos ang apat na laro.

Marami ang nanghinayang sa unang game ni So dahil advantage ito sa posisyon pero paniwala ng mga chess experts na nagkaroon ng mouse slip ang dating pambato ng Philippine chess team kaya naman nasikwat ni Aronian ang panalo at makalamang tungo sa second match ng first set.

Bitbit ang bandila ng Amerika, papunta sana ang rook ni So sa e3 pero lumanding ito sa e2 kaya nakain ito ng bishop ni Aronian.

Quality down si So pagkatapos ng pagkakamali at hindi na ito nakaahon.

Marahil ay apektado sa nakapanlulumong talo, nadala ito sa second game at muling nabigo si Bacoor, Cavite native So.

Sa third match nanalo si So pero muli itong yumuko sa pang-apat na laban.

Kailangan manalo ni So ngayong araw, Huwebes, sa Day 2 ng quarters upang makahirit ng do-or-die at manatiling may tsansa sa asam na titulo. (Elech Dawa)