Report sa pagsabog sa Bilibid, hinihintay pa ng Palasyo

Hinihintay ng Malacañang ang report ng Bureau of Corrections (BuCor) kaugnay sa naganap na pagsabog sa maximum security compound ng New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na wala pa silang impormasyon hinggil sa insidente kaya’t hinihintay ang report mula sa mga opisyal ng NBP.

Masyado pa aniyang maaga para magpaimbestiga sa insidente.

“Pakinggan muna natin kung ano ba iyon. Hindi natin alam pa iyon eh. We have to wait for the official report,” ani Panelo.

Ang pagsabog ay sa harap ng kasagsagan ng demolisyon ng mga kubol sa loob ng maximum security compound subalit ayaw magkomento ni Panelo kung may kinalaman ito sa insidente.

“That would be speculation. Let’s wait for the official report coming from the BuCor chief,” dagdag pa ni Panelo. (Aileen Taliping)