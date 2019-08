Report card ng mga ahensya bubusisiin sa budget hearing

Babad sa ulan ang buong Metro Manila at mga kalapit na probinsya nitong mga nagdaang araw.

Kung ulan pa lang ay lumulubog na tayo, paano pa kaya kapag sinabayan ito ng tinatawag nating LPA (low pressure area) at bagyo? Delubyo na ang resulta nito at triple ang mararanasan nating traffic, sakit, pinsala sa ari-arian at pangunahing kalsada.

‘Pag baha, kaakibat nito ang hindi gumagalaw na trapiko, mataas na insidente ng sakit lalo na ng leptospirosis na nakukuha sa paglusong sa bahang kontaminado ng ihi ng daga.

Sa bandang Pampanga ay may naiulat pang buhawi na tumama sa isang residential area at sumira sa isang paaralan doon.

Sa Batanes sa norte, isang malakas na lindol ang tumama at nag­paguho sa mga klasikong bahay don na kilala at dinarayo ng mga tu­rista dahil sa kakaibang estilo at yari. Dahil madalas na dumaraan ang bagyo sa Batanes, sadyang mabababa ang yari ng mga bahay doon at makakapal ang mga pa­der. Subok na matibay sa bagyo, subalit marupok pagdating sa lindol.

At nito lamang Linggo ay 3 pampasaherong bangkang de moto

r ang magkakasunod na lumubog dahil sa ma­lakas na hangin at alon habang tumatawid sa 3 kilometrong dagat na namamagitan sa Iloilo at Guimaras.

Lahat ng mga pangyayaring ito ay may nume­rong nakadikit – bilang ng mga taong nasawi sa sakuna. Mas malaki ang numero, mas lumalakas ang duda sa kahandaan nating humarap sa mga nasabing pagsubok.

Halimbawa na lang ay ang baha na sa mahabang panahon ay paulit-ulit na bumibisita sa ating mga bahay at daang pampubliko. Iisipin mong eksperto na tayo at napaghandaan na natin itong mabuti. Subalit hindi pa rin pala.

Bawat taon, dumaraan ang mahabang panahon ng tag-araw para isagawa ang pagkukumpuni at paglilinis ng mga kalsada, kanal at daluyan ng tubig patungong ilog at dagat. May napansin ba tayong improvement tuwing bumubuhos ang ulan?

Swerte nga tayo na ang lindol na sinasabing pinakamalaking pinsala ang mararanasan ng Metro Manila sakaling dito tumama ang sentro ng lakas nito, ay hindi pa nangyayari.

Ang babala ng mga eksperto, sa sandaling tamaan ng malakas na lindol ang Metro Manila, putol ang komunikasyon, putol ang mga kalsada at tulay na magsisilbing daan sa rescue at paghahatid ng gamot at pangunahing pa­ngangailangan ng mga naapektuhan, putol ang kuryente at tubig.

Iyan ang madilim na pangyayaring nakaamba sa atin. Ang magandang balita naman ay patuloy na pinaghahandaan ng gobyerno ang ganoong pagkakataon.

Kaya may earthquake drills, text alerts mula sa National Disaster team, paalala at anunsyo kung may baha at bagyo. Sana nga lamang ay mas mabilis at tuloy-tuloy ang isinasagawang paghahanda at hindi naaantala ng burukrasya, kapabayaan at kabagalang kumilos ng mga namumuno ng ahensya.

Tulad na lamang ng flood control prog­rams ng pamahalaan sa Metro Manila na may nakalaang daang bil­yong piso. Mismong ang Commission on Audit ang tumawag sa pansin ng MMDA sa mabagal na paggalaw nito upang ayusin at linisin ang mga baradong kanal at estero na pangunahing dahilan ng pagbaha sa Kamaynilaan.

Pansin ng COA, mas mabilis pang bumaba ang bahang dulot ng pag-ulan noong 2017 kumpara sa 2018. Noong 2017, humuhupa ang baha sa loob lamang ng 18 minuto; samantalang sa 2018, inaabot na ito ng 30 minuto.

Anong nangyari sa pondong inilaan para sa flood control sa Metro Manila at mga proyektong sinimulan para sugpuin ang pagbaha?

Kailangan nating busisiin ito sa mga darating na araw at sa pagharap ng mga ahensya ng pamahalaan sa Senado at Kongreso upang idepensa ang kanilang budget. Panahon na para ilabas ang report cards ng mga ahensya at malaman kung sino ang pasado, pasang-awa at bagsak sa pagganap sa mga tungkuling iniatang sa kanila.