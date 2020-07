Reporma sa Edukasyon

Napakalaking sektor po ng edukasyon at training kaya namannakasaad sa ating Konstitusyon na dapat itong bigyan ng pinakamataas na budgetary priority ng estado.

Ngayong 2020, naglaan po ang Kongreso ng mahigit 670-bilyong pisong pondo para sa tatlong ahensya ng edukasyon sa bansa: DepEd, TESDA at CHED.

Kailangan po ang ganitong antas ng alokasyon dahil sakop po ng sekor ang halos 30% ng ating populasyon na may edad 5 hanggang 21.

Umaabot po sa halos 27-milyon ang mga mag-aaral sa K-12, mahigit 2-milyon naman sa tech-voc at mahigit 3.2-milyon saating mga kolehiyo at unibersidad.

Kaya hindi po nakakapagtaka na sa gitna ng pandemyangbumabalot ngayon sa ating bansa, isa po sa pinakaapektado ang sektor ng edukasyon at training.

Nang magsimula ang lockdown, nanawagan po tayo ng agarangpagsasara ng semestre at hangga’t maaari ay bigyan na lang ng pasadong marka ang mga estudyante sa kolehiyo dahil ayaw po nating isugal ang kaligtasan nila.

Nagsulong din po tayo ng panukalang batas sa Senado para amyendahan ang Republic Act No. 7797 na magbibigay ng “flexibility” sa DepEd na magtakda ng ibang araw ng pasukanhabang mayroon pang pandemya sa bansa.

Sa kabila nito, naniniwala din po tayo na dapat gumawa ng mgahakbang ang tatlong ahensya ng edukasyon para tulungan ang ating mga mag-aaral na makaagapay sa pagsubok na dala ng COVID-19.

Kinikilala po natin ang lahat ng pagod ng DepEd, TESDA at CHED sa nagdaang mga buwan para paghandaan ang mulingpagbubukas ng klase sa Agosto tulad ng mga webinar o online training para sa ating kaguruan.

Subalit nangangailangan po ng mas malawak at coordinated na mga pagkilos ang DepEd, TESDA at CHED para sa tinatawag na “education in the new normal”.

Dahil sa ating sitwasyon, muli na naman pong umuusbong ang matagal ng isyu sa sektor ng edukasyon na nag-uugat sa“trifocalization policy” o ang paghahati-hati ng pamamahala ng edukasyon sa bansa sa tatlong ahensya ng gobyerno.

Ito po ang dahilan kung bakit tinitingnan nating isang malakingreporma at solusyon sa “education in the new normal” ang isinulong nating Philippine Qualifications Framework o PQF Law na nagtatag ng National Coordinating Council (PQF-NCC) nabinubuo ng DepEd, TESDA at CHED.

Nagsumite na po tayo ng isang resolusyon sa Senado para alamin ang estado ng mga aktibidad ng PQF-NCC at mapag-usapan din ang mas coordinated na plano ng buong sektor ng edukasyon para sa “education in the new normal”.

Naniniwala po tayo na malaki ang papel na gagampanan ng PQF-NCC dahil bukod sa reporma sa edukasyon at training ng mgaPilipino, mandato rin po ng PQF-NCC ang tiyaking konektado ang ating mga learner o graduate sa mga trabaho o labor market.

Sa kasagsagan ng pandemya, pumalo po sa pinakamataas na antas ang ating unemployment rate. Umabot po ito sa 17.7% noong Abril o katumbas ng 7.3-milyong Pilipinong walangtrabaho.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Labor at Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education, naniniwala po tayo na isa sa pinakamahalagang salik ng “education in the new normal” ay ang pagtitiyak na ang iba’t ibanglearning modality na isinusulong ng DepEd tulad ng online, blended at home-schooling at flexible learning naman na itinutulak ng CHED ay akma sa mga trabahong kailangan ngayonng ating mga industriya para makabangon sa dagok ng COVID-19.

Kung tutuusin, ang lahat ng mga paraan o modality na tinututukanng DepEd, TESDA at CHED ay patungo po sa usapin ng mgaqualification standard na pangunahing mandato ng PQF Law.

Kaya kung usapin po ng koordinasyon sa ating education at training sector ang pag-uusapan, mayroon na po tayong isang“body” na binigyang mandato ng ating Batas Republika No. 10968 para pag-ugnayin ang lahat ng mga pagkilos na ginagawa ng DepEd, TESDA at CHED.

Nananawagan po tayo sa ating mga education leader na huwagnaman sana nilang makaligtaan na sa gitna ng pandemya, isa samga solusyon na dapat nilang tingnan ay ang mismong Philippine Qualifications Framework o PQF.

Ang PQF po ang gagarantiya na ang mga pagbabago sa atingeducation at training bunsod ng “education in the new normal” ay akma pa rin sa mga pagbabago sa mga klase ng trabaho sa atingmga industriya.

Ito rin po ang magbibigay ng kapanatagan sa ating mgakababayan na anumang learning modality ang piliin nila, makakatiyak pa rin silang may mga oportunidad at trabahongnaghihintay sa kanila.