Reporma sa edukasyon sinulong

Pinapakita lamang ng mababang performance ng mga Pilipinong estudyante sa global assessment sa subject na math at science sa grade 4 na may krisis sa basic education ng bansa, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian.

Ito’y matapos lumabas sa resulta ng 2019 Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) at ng Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, na nakakuha ng mababang marka ang mga Pilipinong mag-aaral sa elementary.

Sa Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019, pagdating sa science at math, ang mga mag-aaral ng grade 4 sa Pilipinas ay napag-iiwanan ng mga estudyante sa ibang bansa.

Kulelat ang Pilipinas sa 58 na bansang sumali sa naturang assessment pagdating sa math at science.

Sabi ni Gatchalian, ipinapakita ng mga resulta ng pag-aaral na ito na ang sistema ng edukasyon sa bansa ay nasa ilalim ng krisis na hindi matutugunan ng “business as usual.”

Kaugnay nito, inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 1887 o Teacher Education Council Act na layong paigtingin ang ugnayan ng Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (CHED), at ng Professional Regulation Commission (PRC) upang i-reporma ang edukasyon ng mga guro sa bansa. (Dindo Matining)