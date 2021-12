Reporma sa edukasyon iprayoridad upang ‘learning poverty’ mapuksa

Nakababahala ang isang ulat ng World Bank na nagsasabing lumala ang “learning poverty” sa bansa kung saan ito ay umabot na sa 90 porsyento. Kapag sinabing “learning poverty,” ito ay kapag hindi marunong magbasa at umunawa ng simpleng kwento ang bata sa edad na sampu.

Sinasalamin ng bagong naitalang learning poverty ang datos mula sa 2019 Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM), isang assessment report sa buong rehiyon. Noong 2019, ang learning poverty na naitala sa bansa ay halos 70 porsyento batay sa naging resulta ng 2003 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) na isa ring international assessment.

Kung ihahambing sa face-to-face classes bago sumiklab ang pandemya ng COVID-19, mas nahihirapan ang mga mag-aaral sa distance learning, ayon sa ulat ng World Bank. Sa ulat na pinamagatang “Remote Learning During COVID-19: Lessons from Today, Principles for Tomorrow,” tinatayang 20 porsyento lamang ng mga sambahayan sa bansa ang saklaw ng distance learning buhat noong Marso 2021 tulad ng naitala sa bansang Ethiopia. Ito na ang pinakamababang porsyentong naitala sa mga bansang saklaw ng ulat.

Ipinapakita nitong ulat na dapat bigyan ng prayoridad ang ligtas na pagbubukas ng mga paaralan para sa face-to-face classes. Kasabay ng pagbubukas ng mga paaralan, ipinapanukala ng inyong lingkod ang pagkakaroon ng learning recovery program.

Sa aking Senate Bill No. 2355, ipinapanukala dito ang pagbuo sa Academic Recovery and Accessible Learning (ARAL) Program, isang tutorial program, na saklaw ang tinatawag na most essential learning competencies sa Language at Mathematics para sa Grade 1 hanggang 10, at Science para sa Grade 3 hanggang 10. Layon ding tutukan ng panukalang programa ang Pagbasa o Reading.

Nais din nating bigyang diin dito ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga repormang mag-aangat sa kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng panukalang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Layon naman ng naturang komisyon na repasuhin ang buong sektor ng edukasyon sa bansa.

Ibinahagi rin ng World Bank na kung ihahambing sa mga sambahayang may mga magulang na nakatuntong sa kolehiyo, mas mataas ng tatlo hanggang apat na beses ang posibilidad na hindi lalahok sa distance learning ang mga batang may magulang o guardian na hindi nakapag-aral.

Nakakabahalang malaman na siyam sa bawat sampu sa ating mga kabataang may edad na sampu ang hindi nakakapagbasa, lalo na’t nagsisilbi itong pundasyon ng kanilang kakayahan. Kung hindi natin ito matutugunan, lalong mapag-iiwanan ang ating mga kabataan.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, ito ang mariing tinututukan ng inyong lingkod. #