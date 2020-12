Reporma sa basic education hinirit ni Gatchalian

Lumalabas na hindi sapat ang kakayahan ng maraming mag-aaral na nasa elementarya na tumuntong ng high school, alinsunod sa pag-aaral sa mga Grade 5 student sa Timog-Silangang Asya sa core subjects tulad ng Reading, Writing, at Mathematics.

Ayon kay Senador Win Gatchalian, hudyat ito na kailangan ang agarang reporma sa basic education curriculum upang hindi mapag-iwanan ang mga mag-aaral sa bansa.

Ang pag-aaral ay isinagawa ng Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) at ng United Nations Children’s Fund (UNICEF) sa anim na bansa. Sa Pilipinas, may mahigit anim na libong (6,083) mag-aaral ang nakilahok sa pag-aaral.

“Lumalabas sa resulta ng SEA-PLM na lalo tayong dapat magsulong at magpatupad ng mga reporma sa ating sistema ng edukasyon—mula sa guro hanggang sa ating curriculum—upang masigurong natututo ang ating mga mag-aaral. Bagama’t nasa kalagitnaan tayo ng krisis dahil sa pandemya ng COVID-19, lalo nating dapat isagawa ang mga repormang ito upang hindi lalong mapag-iwanan ang ating mga mag-aaral,” ani Gatchalian na siyang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.