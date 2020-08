Repolyo, gamot sa COVID-19?

Isa sa paboritong gulay ko ang repolyo.Tuwing beef nilaga ang ulam sa hapag, gusto ko na marami itong sahog na repolyo. Mas nakatatakam kainin ‘yung malutung-lutong pa. Half-cooked cabbage para mas malasa at masarap.

Ang good news, tinitingnan ngayon ng mga medical expert ang posibilidad na maging panlaban ang repolyo sa COVID-19 global pandemic. Base ‘yan sa isang pag-aaral sa Europa na inilatlaha ng Springer Nature.

Ayon sa pananaliksik, kahit ano pang klase ng luto sa repolyo, hilaw man o isinama na pang-rekado sa ulam – beneficial ito dahil kinakitaan daw ng mga eksperto ng potensyal ang naturang gulay na magpababa ng compounds na nagiging sanhi ng virus infection sa katawan ng tao.

Iniuugnay sa pag-aaral ang COVID-19 death rate at diet preferences sa ilang bansa ngayong lumalaban ang buong mundo sa pandemya.

Partikular na tinukoy sa pag-aaral ang mga bansang may mababang COVID-19 death rate. Kabilang dito ang Germany, Austria, Czech Republic, Poland, Slovakia, Baltic states, Finland at South Korea kung saan bahagi na ng people’s diet roon ang repolyo.

Samantala, hindi naman popular ang repolyo sa mga bansang Belgium, France, Italy, Spain at United Kingdom na may mataas na bilang ng mga nasawi dahil sa coronavirus infection at transmission.

Ayon Dr. Jean Bousquet, professor ng Pulmonary Medicine sa Montpellier University sa France, ‘Diet plays an important role in identifying who contracts the virus and how their body will respond and fight to it’.

Dagdag pa niya, malaking parte raw ang ginagampanan ng nutrisyon sa immune defense ng tao na mabisang panlaban sa COVID-19. Katunayan, maging siya’y nagbago na ng kanyang diet plan. Isinama na raw niya ang repolyo sa kanyang food list. Tatlong beses kada linggo raw siya kung kumain nito, minsan hilaw o kaya naman inilalahok sa ibang menu.

Ilan pa sa potential foods na posible raw maging panlaban sa COVID-19 infection ang cucumber o pipino at Kimchi na pamoso sa South Korea.

Kahit walang pandemya, ipinapayo naman talaga ng mga medical expert na ugaliing kumain ng green-leafy vegetables dahil marami itong nutrients na nagpapalakas ng immune system para hindi madaling kapitan ng virus ang katawan.