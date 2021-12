Replica ng Taj Mahal regalo ni mister kay misis

Upang maipadama ang pagmamahal sa asawa, naging inspirasyon ng isang mister ang kuwento ng Taj Mahal sa India kaya ginaya niya ang hitsura ng gusali sa ipinagawa niyang bahay bilang kanyang regalo sa asawa.

Ang Taj Mahal ay isang mausoleum na gawa sa puting marble, at ipinagawa ni Mughal emperor Shah Jahan noong 1632 para sa kanyang natatanging asawang si Mumtaz Mahal na namatay habang isinisilang ang kanilang ika-14 anak.

Kabilang rin ang Taj Mahal sa “New Seven Wonders of the World” na dinarayo ng mga turista dahil sa natatangi nitong arkitektura at kuwento sa likod ng pagtatayo nito.

Pero ang pagkakaiba sa ipinagawang bahay ni Anand Prakash Chouksey, isang 52-anyos na Indian businessman, binigyan niya ng atensiyon ang paggawa ng meditation room na siyang tanging hiling noon ng kanyang misis na si Manjusha.

“So I told the engineers to put a special focus on the meditation room. It is the best location inside the house since it is a dome-styled house. It is ideal for meditation and peaceful relaxation,” sambit pa ni Anand.

Bukod sa meditation room, ang replica ng Taj Mahal ay may magarang interior design, may accent na mga ginto, may apat na kuwarto at may library.

Umabot umano nang tatlong taon at nasa 20 milyong rupees o katumbas ng P13.36 milyon ang ginastos sa pagpapagawa ng regalo para kay Manjusha, na kasama niya sa loob ng 27 taon. (Gene Adsuara)