Repeal ng CPD muling gugulong sa Senado

Ilang taon na ang nagdaan buhat nang uminit ang usapin ng pagpapawalang-bisa sa R.A. 10912 o ang Continuing Professional Development (CPD) Act.

Taong 2018 noong una akong nagharap ng Senate Bill 2073 na nagpapawalang-bisa sa CPD Act, subalit natapos ang 17th Congress nang hindi ito naaksyunan.

Ngayon sa 18th Congress, muli nating inihain noong July 8, 2019 ang Senate Bill 267 na may parehong layuning pagaanin ang buhay ng higit sa 2 milyong registered professionals mula sa training requirements na inoobliga ng CPD Act.

Malaki ang pag-asa nating uusad ngayon ang panukalang batas dahil kasama ito sa priority measures ng Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) o ang grupo ng mga mambabatas at cabinet officials na nag-uusap tungkol sa mga programa at polisiyang dapat tahakin sa ikagaganda ng ekonomiya ng bansa.

Hiniling rin natin kay Civil Service chairperson Senator Bong Revilla na bigyang prayoridad sa agenda ng kanyang komite ang ating bill.

Mabilis naman ang naging pagtugon ni Revilla at agad na isinama sa prayoridad ng kanyang komite ang SB 267.

Valid magpahanggang ngayon ang mga dati pang reklamo ng napakaraming professionals na patuloy na naaabala at nakakaltasan tuwing magpapa-renew sila ng lisensya sa Professional Regulation Commission (PRC).

Anila, pinagkakakitaan lamang umano sila para makasunod sa requirement na kumuha ng CPD units at magbayad ng mula P10,000 – P30,000 para sa seminars at trainings bago sila pahintulutang mag-renew ng PRC license.

Sa isinagawang survey ng PRC sa mga professionals, karamihan o 9 sa 10 sa kanilang hanay ang nagsusulong na ipawalang-bisa ang CPD Act.

Ang dating mga binabanggit nilang rason sa pagsusulong ng repeal ng CPD Act – tulad ng napakamahal na presyo ng CPD trainings at seminars, masalimuot na rekisitos at red tape na posibleng pagmulan ng corruption – ay nadagdagan pa ngayon ng mabigat na rason: ang paghina ng kita o kawalan ng trabaho ng ating mga professionals dahil sa pandemya.

Apektado ng CPD Act ang lahat ng mga professionals natin na tuwina’y nagre-renew ng lisensya sa PRC tulad ng teachers, nurses, doctors, dentists, accountants, x-ray technicians, pharmacists, psychologists, social workers, architects, real estate practitioners at iba pa.

Iba-ibang CPD units ang kailangan nilang makumpleto, depende sa propesyon ng gustong mag renew ng lisensya. Karamihan sa kanila ay 45 CPD units ang kailangang bunuin, subalit may ibang prefessionals tulad ng CPA na 120 CPD units ang kailangan at 60 units naman para sa mga dentista.

Naalala ko na sa mga dating pagdinig namin sa Senado, lumitaw ang isang suhestyon na bakit hindi na lang gawing available online ang lahat ng seminars at trainings na kailangan sa pagkuha ng CPD units. Sa kalakaran kasi ngayon, halos 95% ng oras ay nauubos sa pag-attend sa review centers at may patingi-tinging 1.5 units lamang na available sa online na klase.

At dahil nga mga propesyunal na busy sa trabaho ang tinatamaan ng batas na ito, at karamihan naman ngayon ay konektado na sa Internet, bakit hindi dagdagan ang mga online CPD activities?

Pabor ang ganitong panukala para sa mga busy at may ibang oras ng trabaho (graveyard shift) at nasa malalayong lugar sa Pilipinas man o abroad.

Pag-usapan at timbangin natin ang mga positibo at negatibong aspeto ng CPD Act at kung napapanahon na bang tuluyan itong ibasura o amyendahan tulad ng pag-shift sa online classes na papabor sa mga nagtatrabaho at nakadestino sa malalayong lugar.