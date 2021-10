Rep. Lopez muling tatakbong congressman sa unang distrito ng Maynila

Muling sasabak sa pagka-kongresista sa unang distrito ng Maynila si Rep. Manuel Luis ‘Manny’ Lopez (PDP-Laban).

Naghain si Lopez ng certificate of candidacy nitong Oktubre 8 para sa ikatlo at huling termino bilang congressman sa baluwarte nito sa Tondo.

Taliwas sa mga unang ulat na tatakbo bilang alkalde ng Maynila, napagdesisyunan ni Rep. Lopez na tapusin ang termino nito upang makumpleto ang mga proyekto, legislative agenda at mapagsilbihan ang mga constituent nito sa kanyang distrito.

“I thank President Rodrigo Duterte for endorsing me as PDP-Laban’s mayoralty candidate in Manila. But after much reflection, I respectfully informed him of my desire to finish my term in Congress. The President graciously acceded to my request,” pahayag ni Lopez.

Anak ni dating Manila Mayor Gemiliano ‘Mel’ Lopez, Jr., kasalukuyang nasa pangalawang termino si Rep. Lopez sa Kamara kung saan tumatayo itong chairman House Committee on Metro Manila Development.

Kabilang sa tinatalakay ng komite ni Lopez ang mga problema sa National Capital Region (NCR) gaya ng kahirapan, kawalan ng access sa pangunahing serbisyong panlipunan at pangkalusugan at lumalalang kondisyon ng trapiko.

Aktibo ring pinangunahan ni Lopez ang mga diskusyon at panukalang batas para mapahusay ang paglaban ng gobyerno kontra COVID-19.