Renewable energy sa Mindanao itutulak, coal ibasura- Consumer group

Mariing tinutulan ng grupong coalition of consumers and clean energy advocates nationwide, ang mabilis na pagpapalawak ng ‘coal fleet’ sa Mindanao, dahil bukod sa napakamahal ay hindi ito solusyon sa pangangailangan ng kuryente sa rehiyon, at pagmumulan pa ito ng maraming problema sa mga residente sa lalawigan.

Sa virtual briefing ni Finance Secretary Carlos Dominguez, sinabi nito na ginalugad ng pamahalaan ang coal-fired power plants sa Mindanao at kinalaunan ay ipinasara upang pagbutihin ang kapasidad ng hydro power plants.

“We welcome this discourse on moving towards a future where Mindanao rids itself of coal, as people have already suffered much from its proliferation,” ayon kay clean energy and consumers rights group Power for People Coalition (P4P) Convenor Gerry Arances.

Nabatid na may total 1.837 GW kapasidad ng karbon ang kasalukuyang naka-install sa rehiyon

kung saan apat sa limang coal power plants ang pumasok lang sa operasyon sa komersyo mula 2015 hanggang sa kasalukuyan.

Binigyang diin pa ng grupo na kanilang ipagpapatuloy ang itulak ang pagpapalawak sa renewable energy technologies sa Mindanao.

Ayon naman kay Rara Ada, Coordinator of the Philippine Movement for Climate Justice Mindanao (PMCJ Mindanao), kung patuloy pang palalawakin ang pagtatayo ng mga planta ng coal, magiging problema ng mga katutubo at ordinaryong Filipinos ang pagkasira ng kanilang kapaligiran at magiging pasanin pa sa kanila ang mataas na bayarin sa electricity bills. (Dolly Cabreza)