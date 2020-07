Remulla: Shield sa motorsiklo mapanganib, walang sense!

Tingin ni Cavite Governor Jonvic Remulla, mas lalo lang magiging mapanganib ang paglalagay ng aprubadong disenyo para sa shield sa motorsiklo para mapayagan na ang pag-angkas sa mga ito.

Sa Facebook post ni Remulla, pinatamaan nito ang gumawa ng prototype ng shield, kung saan sinabi na baka hindi raw sumasakay sa motorsiklo ang nagyari nito.

“Thank you for the new backride policy for couples. Unfortunately, kung sino man ang gumawa ng backshield design instruction ay kailanman hindi sumakay ng motor,” giit ni Remulla.

“It is dangerous, inconvenient and most importantly, it does not make sense!” aniya pa.

Dagdag pa ni Remulla, dapat ay sapat na ang face mask, jacket at helmet lalo’t mga mag-asawa at couple na magkasama sa iisang bahay naman ang papayagan sa pag-angkas sa motorsiklo.

Ang prototype na inaprubahan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease ay mula sa Bohol Provincial Government, na maglalagay ng harang sa pagitan ng rider at angkas nito.

RP