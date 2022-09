Remulla, Abalos lusot sa CA

Nakumpirma sa Commission on Appointments (CA) ang nominasyon ni dating Cavite Rep. Jesus Crispin ‘Boying’ Remulla bilang kalihim ng Department of Justice. (DOJ).

Bago ito, nagkaroon ng deliberasyon sa CA committee on justice and Judicial Bar Council bago inirekomenda ang kumpirmasyon ni Remulla sa plenaryo.

Si Remulla ay unang nahalal bilang kinatawan ng 7th District ng Cavite sa 2022 elections bago tinanggap ang nominasyon sa kanya ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng DOJ.

Umanit naman naman ng kritisismo ang nomminasyon ni Remulla bilang DOJ secretary mula sa mga human rights at press freedom advocate.

Maliban kay Remulla ay lusot din sa CA ang appointment ni dating Mandaluyong City Mayor Benhur Abalos bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government (DILG).

Nakumpirma si Abalos matapos ang deliberasyon at rekomendasyon sa CA committee on interior and local government.

Si Abalos ay dating pinuno ng Metropolitan Manila Development Authority bago niya linsanin ang kanyang posisyon para maging campaign manager ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nagdaang halalan. (Dindo Matining)