Remittance ng OFWs sa Middle East bumagsak ng $1B

Nababahala si House Committee on Banks and Financial Intermediaries at Leyte Rep. Henry Ong sa malaking ibinagsak ng perang padala ng mga overseas Filipino worker (OFW) mula sa Gitnang Silangan.

Batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), umaabot sa $1.03 bilyon ang ibinaba ng OFW remittances mula sa Middle East sa loob ng 10 buwan ng kasalukuyang taon o mula Enero hanggang Oktubre 2018.

“Malaki ang epekto ng OFW remittances sa lokal na ekonomiya ng Leyte at iba pang probinsiya ng ating bansa. Kung hindi maagapan ng pamahalaan ang patuloy na pagbaba ng remittan­ces mula sa Middle East, direkta ang epekto nito sa mga probinsiya at ordinaryong Pilipino,” pahayag ni Ong.

Hinimok ni Ong ang mga economic manager na dumiskarte ng panibagong estratehiya.

Puwede aniyang magkasa ng mga bagong bilateral migrant workers agreement sa mga rehiyon na umaangat ang ekonomiya gaya ng Africa, South America, gayundin sa Eastern at Nor­thern Europe.

“These regions are where economic growth in happe­ning and where OFWs should be providing the much-nee­ded professional and technical manpower to sustain that progress,” ayon pa kay Ong.