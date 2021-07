Remedy, Gebbie syut sa Olympics

OPISYAL na inihayag ng Federation Internaltionale de Natation o (FINA) ang pagkakasama nina swimmer Remedy Rule at Luke Gebbie sa nalalapit na Tokyo Olympics.

“We would like to congratulate Remedy and Luke for earning the right to represent Philippine swimming at the 2020 Olympic Games,” sabi ni Philippine Swimming Inc. president Lani Velasco na pinasalamatan ang Philippine Sports Commission (PSC) sa suporta at pagpapadala sa mga swimmer para makasali sa mga Olympic qualifying event.

Sina Gebbie at Rule ay ginawaran ng Universality Places para makasali sa Tokyo Olympics, base sa tradisyon na mandatory sports para sa lahat ng bansa na makasali sa sport na swimming.

Umakyat na sa 19 ang pambato ng Pilipinas para sa Summer Games, na nausog ngayong taon dahil sa coronavirus pandemic.

Ang iba pang nagkuwalipika ay sina pole vaulter Ernest John Obiena, sprinter Kristina Knott, gymnast Carlos Edriel Yulo, mga boxer Felix Eumir Marcial, Carlo Paalam, Nesthy Petecio at Irish Magno, rower Cris Nievarez, shooter Jayson Valdez, skateboarder Margielyn Arda Didal, taekwondo jin Kurt Ryan Barbosa at mga weightlifter Hidylin Diaz at Elreen Ann Ando.

Ito na nag pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sapol nang magpadala ng 20 aleta na sumabak sa siyam na sports sa 2000 Sydney Olympiad. (Lito Oredo)

Ipinaalam mismo ng FINA sa confirmatory message nito sa Philippine Swimming, Inc. na si Gebbie ay makakasabak sa men’s 50 at 100-meter freestyle, habang si Rule sa 200m butterfly at freestyle events.

“Gebbie and Rule earned universality places by garnering the highest FINA points among Filipinos after competing in Olympic qualifying competitions,” paliwanag ni Velasco, matapos ihayag ng Lausanne-based world governing body sa swimming ang universality places Huwebes ng gabi.

Si Rule, na double silver medalist noong 2019 30th Southeast Asian Games, ay natipon ang 830 FINA points sa uwi nito na tandong medalya sa women’s 200m butterfly event na bagong national record na 2 minuto, 9.58 seconds sa paglangoy sa TYR Pro Swim Series sa Des Moines, Iowa noong Marso 2020.

Ang dating University of Texas swimmer ay nakamit ang silya sa women’s 100 fly sa 808 FINA points sa oras nito na 59.55 segundo sa heats ng Longhorn Aquatics Elite Invite & Time Trials noong Mayo 5 sa Austin, Texas.

Ang oras nito sa dalawang event ay pasok sa Olympic Selection Time (OST) o “B-cut” time na 2:12.28 at 59.66s para sa proseso ng pilian.

Ang Melbourne, Australia based na si Gebbie ay nakakuha ng special exemption ng Swimming Australia para sumali sa Swimming Australia Olympic trials noong Hulyo 17 kung saan nakuha nito ang oportunidad makakuwalipika.

Natipon nito ang 795 FINA points sa men’s 50-meter freestyle sa pagpabilis sa sariling national record na 22.57s sa heat na tumabon sa luma na 22.62 segundong record sa pagwagi ng tansong medalya sa 30th SEA Games.

Si Gebbie, na may pilak din sa men’s 4×100-meter freestyle relay, ay may 828 FINA points sa pagtatala ng bagong national standard na 49.94s sa men’s 100-meter freestyle event sa World Championships sa Gwangju, South Korea dalawang taon na nakalipas. .

Ang oras nito ay mabilis sa Olympic “B-cut” time na 22.67s at 50.03s sa 50-meter at 100-meter freestyle.

Madadagdag sina Gebbie at Rule sa delegasyon ng Pilipinas na umakyat na sa 19 atleta mula sa 11 sports kung saan kapwa sila unang sasabak sa Summer Games na magsisimula sa Hulyo 23.

Huling nakasali sa Olympics sina Jessie Khing Lacuna at Jasmine Alkaldi noong 2012 London at 2016 Rio Olympics.