Relasyon sa afam model itinanggi ni Vice Ganda

Itinanggi ni Vice Ganda na boyfriend niya ang foreigner model na si James Carne, na una niyang ipinakilala sa show niyang Gandang Gabi Vice, na kung saan ay guest niya sina Jed Madela at Nyoy Volante.

“Hindi ko boyfriend ‘yon!” sey ni Vice nang makatsikahan ko sa premiere night ng movie nina Anne Curtis at Dingdong Dantes, ang Sid & Aya (Not A Love Story).

Pero, marami ang nag-assume na totoo ang sinabi mo, na boyfriend mo talaga ‘yon?

“Wala ‘yon! Joke lang ‘yon. Actually, doon ko lang siya nakita sa show. Nanood lang sila ng show. After that, wala na.

“And then, ang daming nagta-tag sa akin ng photo na kasama siya. So, nag-check ako. And then, siya pala ‘yon. So, doon ko lang siya na-follow,” say pa rin ni Vice.

So, hindi foreigner ang boyfriend mo?

“Wala akong boyfriend. Kalandian lang, meron!” natatawang sagot niya.

Pero, guwapo ‘yung James Carne, ha.

“Yeah, pero mas guwapo siya sa Instagram! Hahahahaha!” sey ni Vice.

Mga guwapo, macho bakbakan sa Mr. Grand PH

Dumagsa ang mga guwapo, machong kalalakihan last Monday afternoon sa Resorts World Manila, na mga kasali nga sa bonggang pakontes na Mr. Grand Philippines 2018, na gaganapin sa June 2, sa Crossroad Center (Diliman, QC).

Ang daming artistahin ang dating, na mabigyan lang ng chance ay siguradong sisikat. Kasali rin ang kapatid ni Nathalie Hart na si Lord Kenneth Snell, na bagama’t guwapo nga, medyo kulang nga lang sa height. Agaw-pansin ang representative ng Negros Occidental na si Christopher James Smith.

Tatlong titulo ang pag­lalaban, una nga ang Mister Grand Philippines, na lalaban sa Mister Grand International sa September. Ang Model of the World na lalaban sa Yangon, Myanmar. At Mister Tourism Ambassador International na lalaban sa Kota Kinabalu, Malaysia sa October.

Ang dating manunulat sa showbiz na si Meg Perez ang presidente ng Mister Grand Philippines. Ang beneficiary nito ay ang Art of Giving Foundation of Pascual Group of Companies. (Dondon Sermino)

Super birit

Morissette bigong sapawan si Jessica

Nung mapanood namin ang pinag-uusapang video ng naging duet nina Morissette Amon at Jessica Sanchez last Sunday sa ASAP, na-feel din namin ang ‘singing effort’ ni Morissette.

Marami kasi ang nag-aakusa sa biriterang magaling sumipol na parang sinadya nitong sapawan ang mataas at bonggang boses ng dating American Idol first runner-up.

Kilala nating magaling at mataas bumirit si Jessica, pero kilala rin nating ‘suwabe’ itong makipaghalimawan ng boses gaya ng naging duet niya dati kina Jennifer Holliday at Jennifer Hudson o maging sa ibang mga International singer.

Sa tingin namin, feeling nakikipagkontes pa rin si Morissette. Gigil na gigil sigurong ipakita nito ang husay niya kaya sinisiguro nitong sa bawat bitaw niya ng nota ay dapat marinig ng lahat ang super taas at powerful niyang boses. ‘Yun nga lang, ang dating sa marami, nananapaw ito.

But sad to say, hindi niya ito nagawa nang bongga dahil sa very relaxed and steady style ni Jessica, nakita ng lahat ang masasabing totoong performer.

Ayaw naming ikumpara ang singing contest na pinanggalingan nilang pareho, pero iba talaga ‘yung natuto nang tama.