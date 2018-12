Relasyon ng Ehekutibo, Kongreso ‘di masisira ng pambabastos kay Diokno

KAHIT hindi naipasa ang 2019 proposed national budget sa takdang panahon, mananatili pa rin ang magandang relasyon ng Malacañang at Kongreso.

Ito ang tiniyak ni Presidential Spokesman Salvador Panelo sa harap ng pambabastos ng isang kongresista kay Budget Secretary Benjamin Diokno.

Sinabi ni Panelo na naniniwala siyang maayos pa rin ang koo­perasyon ng mga mam­babatas sa kabila ng tila pagkalimot ng iilan sa kortesiya sa Kamara.

Pero walang kuwestiyon aniya sa liderato ng Kamara dahil suportado ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ang mga agenda ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Oh yes definitely. The Speaker has expressed her admiration to the President, her support to the agenda of the President,” ani Panelo.

Naiintindihan aniya ng Palasyo kung hindi nakalusot ang 2019 proposed budget dahil kailangan pa ng dagdag na panahon ng mga mambabatas para mabusisi nang husto dahil sa mga natuklasan umanong idinagdag na budget mula sa orihinal na isinumite ni Secretary Diokno.

“There are certain amendments that they need to scrutinize and subject the proposed budget to more review. And perhaps because of work in Congress that restricts them to pass the budget on time,” dagdag ni Panelo.