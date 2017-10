Rekomendasyon sa pagpapabilis sa internet isusumite kay Duterte

Walang kinalaman si dating Department of Information and Communications Technology Secretary Rodolfo Salalima sa nilikhang Information Technology Council na tinawag na Technical Review Committee.

Ito ang paglilinaw ng Palasyo kaugnay sa ulat na paglikha ng nasabing komite na binuo ng National Security Adviser (NSA), Presidential Communication Office (PCOO), Department of Information Communication and Technology (DICT), Department of Science and Technology (DOST) at Presidential Adviser for Economic Affairs.

Sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na binuo nila ito sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte para mag-review ng National Broadband Plan ng gobyerno.

Kaugnay nito ay kinumpirma ni Andanar na rerebyuhin nila ito sa susunod na 15 araw bago sila gumawa ng rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang dapat gawin para mapabilis ang internet service sa bansa.

Matatandaang isa sa mga pinatututukan ni Pangulong Duterte ang problema ng bansa sa mabagal na internet service kung saan nagbabala ito sa mga telecommunications company na ayusin ang kanilang serbisyo at kung hindi ay mapipilitan siyang magpapasok ng mga bagong players para mabigyan ng mas maganda.