Reklamo ng LGBTQ: Jake Zyrus binalewala ng ‘MMK’

Binalewala, o inapi nga ba ng MMK (“Maalaala Mo Kaya”) si Jake Zyrus? Hindi nga ba nag-i-exist si Jake sa ABS-CBN na naging tahanan niya mula noong Charice Pempengco pa siya?

Anyway, kamakailan ay nag-trending nga sa Twitter si Jake, at mapapaisip ka kung bakit nga ba? May bago ba siyang album? May iskandalo ba sa buhay niya? May bago ba siyang dyowa? Hiwalay na ba siya sa dyowa niya?

Well, nang sundan nga namin ang #JakeZyrus, doon lang lumabas na nagre-reklamo pala ang mga fan niya, lalo na ang miyembro ng LGBTQ community. Pakiramdam nga nila, binalewala ng “MMK” si Jake.

Ang kuwento nga kasi, base sa reklamo ng mga LGBTQ member, bakit daw hindi na lang si Jake ang kinuha na magbida sa role na transman (babae sa panlabas pero lalaki ang puso at pakiramdam)? Bakit si Anne Curtis daw, na ni katiting ay wala namang bahid ng pagka-lalaki.

Sabi nga nila, kokonti na lang ang mga role tungkol sa transman, bakit kailangan pang ibigay sa mga tunay na babae na artista? Bakit hindi hayaan ang mga transman na artista ang bumida?

Kung hindi man si Charice/Jake, nandiyan naman si Ice Seguerra, o si Jesi ng “PBB.”

Bakit daw si Anne?

Heto nga ang sentimyento ng mga fan:

“Ang tanong alam ba nila pakiramdam ng isang transman?”

@purplestar102, “Nagsuot lang ng cap transman na.”

‏ @m4nila, “MMK truly continues to serve problematic castings.”

@kikuchileo, “We have trans man actors in the Philippines. Why did ABS-CBN not just cast Ice Seguerra or Jake Zyrus? Or any of the actors who are trans men?”

@namarsetae, “Jake Zyrus is right there wyd.”

@vkookgene, “@MMKOfficial you literally have Sky and Jesi who are inspiring actors when they enter showbiz how about give them this role? I’m kind of disappointed with @annecurtissmith, people would say she didn’t ask for the role. but she could decline if she really cares.”

@abadmichaelb, “Dapat si Aiza Seguerra na lang. Mukha bang tibo yan? Mukha nga syang bakla.”