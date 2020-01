Reigning Miss Universe Zozibini Turzi gi greet si Catriona

Sincere ang nahimong birthday greeting ni Miss Universe Zozibini Tunzi kang Miss U 2018 Catriona Gray sa Instagram niadtong Martes.

Sa greetings ni Tunzi, matud niini nga mas maila niya ug maayo si Gray ug nahimong magandang example kaniya ang Pinay beauty queen.

“I wish I had more time to get to know you. In the few times that we set and had conversations, I felt your kindness and took in your wisdom,” matud ni Zozibini.

“Happy belated birthday Queen! May God continue to bless your path,” matud niya.

Nag-reply usab si Cat, nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan niadtong January 6.

“Aw thank you queen!” matud ni Catriona.