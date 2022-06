Rehistro negosyo target gawing 1 araw

Ambisyon ng administrasyong Duterte na mapabilis ang pagrerehistro ng negosyo sa bansa sa isang araw bago bumaba sa Malacañang si Pangulong Rodrigo Duterte.

Sabi ng Bureau of Internal Revenue, muling inilunsad kahapon ang Philippine Business Hub ang dating Central Business Portal, isang digital platform kung saan maaaring magrehistro ng negosyo sa bansa.

Ayon sa BIR, inilunsad muli ang Philippine Business Hub ng Department of Information and Communications Technology, Anti-Red Tape Authority (ARTA), Department of Trade and Industry, at ng Securities and Exchange Commission.

Kasama ang Quezon City local government sa relaunch ng portal dahil ito ang nag-host ng event.

Sabi ng BIR, 33- araw ang ginugugol ng mga negosyo sa pagrerehistro pa lamang na may 13 hakbang.

Nang inilunsad ang portal, naging 7 araw na lamang ito at isang hakbang na lamang.

Ayon sa BIR, layunin ng ARTA na gawin itong isang araw na lamang nang unang ilunsad ang portal.

Pagagandahin pa ng ARTA ayon sa BIR sa pamamamagitan ng Business Process Mapping project nito kung saan tutukuyin lahat ng mga permit at lisensiyang kaila¬ngan ng mga negosyo at isasama ito sa Philippine Business Hub. (Eileen Mencias)