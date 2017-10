Rehab fund ng Marawi, may bonus

Tiyak nang mapopondohan ang pagbangon ng Marawi City matapos na aprubahan ng Senado ang karagdagang pondo, ayon kay Sen. Loren Legarda.

Kinumpirma ni Legarda, chair ng Senate Committee on Finance, na bukod sa pondo sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management (NDRRM) para sa rehabilitasyon ng Marawi, naglaan din ang Senado ng dagdag na pondo upang matiyak ang mabilis na recovery ng lungsod.

“In light of Marawi City’s current situation, we are making available Ten Billion Pesos of the NDRRM Fund for 2018 for the city’s quick recovery, reconstruction, and rehabilitation. This amount is on top of the Five Billion Pesos given this year from the Contingent Fund and funds of different government agencies,” pahayag ni Legarda.

Nakahanda rin aniya ang P500 milyon na subsidiya para sa loan ng mga residente para sa pagtatayo ng kanilang mga nasirang bahay.

Ang loan ay walang interes subalit limitado lamang hanggang P2 mil­yon sa bawat household na may kaunting admi­nistrative cost para sa pagproseso.

Inaprubahan din ng Senado ang P1 bilyon na pondo ng Shared Service Facilities Project ng Department of Trade and Industry (DTI) at P50 milyon na pondo sa micro, small and medium enterprises na apektado ng giyera.

Naglaan din ng karagdagang P5 milyon para sa cultural mapping na isasagawa ng Mindanao State University (MSU).

“These budgets go with our fervent prayer that we may immediately see hope, dignity, and peace restored in Marawi City and other affected areas,” pahayag pa ni Legarda.